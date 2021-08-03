Деякі країни до останнього тримають в секреті свою участь у Кримській платформі, – ОП
Джерело:брифінг Сергія Никифорова
Напередодні Дня Незалежності в Україні провеудть перший саміт Кримської плаформи. В офісі Президента кажуть, остаточний перелік країн-учасниць буде відомий вже, коли стартує захід. Усе – через тиск з боку Росії
Про це розповів речник президента Зеленського Сергій Никифоров. Він зауважив, що деякі країни змогли одразу розкрити свою участь у саміті.
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На учасників саміту тисне Росія, – Никифоров
Будь-яка країна, яка 100% підтверджує свою участь у Кримській платформі, зазнає тиску дипломатів або навіть спецслужб Росії. Це питання того, як країна може опиратись цьому тиску – для когось він посильний, а для когось – ні,
– зауважив Никифоров.
За словами прессекретаря глави держави, саме тому деякі країни до останнього тримають в секреті свою участь в платформі.
У МЗС думають щодо формату заходу наступного року
Зазначимо, що раніше в МЗС повідомили, що розмірковують над тим, аби проводити захід в рамках ООН. Адже проводити саміт щороку Україна не в змозі.
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Головне про Кримську платформу
- Ініціатива проводити саміт, на якому обговорюватимуть деокупацію Криму, належить президенту Зеленському.
- Таку пропозицію президент зробив у вересні 2020 року.
- За попередньою інформацією, свою участь вже підтвердили 29 країн.