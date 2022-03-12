Деякі лідери будуть сидіти і пити каву в кафе, поки не прилетить бомба, – Зеленський

НАТО відмовляється на прохання України закрити небо, щоб завадити Росії бомбардувати наші міста. Президент Володимир Зеленський висловив припущення, що небо над Україною ніхто закривати не буде.

Глава держави зазначив, що є декілька способів закрити небо

Про це Зеленський заявив під час пресконференції з іноземними журналістами, повідомляє 24 канал. Зі слів президента можна зробити висновок, що небо над Україною не закриватимуть, поки це не торкнеться країн НАТО.

Варте уваги Питання в лідерах НАТО, узгодженої позиції, щоб взяти Україну в Альянс немає, – Зеленський

Мені здається, що вони (деякі іноземні лідери – 24 канал) будуть сидіти в кафе і поки бомба не прилетить у це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. І до цього моменту ніхто небо закривати не буде,

– сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що є декілька способів закрити небо. Йдеться про протиракетну оборону та літаки. Україна була готова купити протиракетні комплекси та навіть літаки, але отримала відмову.

Президент зазначив, що всі у світі готові допомогти закрите небо, "але не ті готові, хто вирішує це питання".

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