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      Деякі акредитовані в Раді журналісти співпрацюють із російськими спецслужбами, – Сюмар

      317 Читать новость на русском
      Вікторія Сюмар
      Вікторія Сюмар / 24 канал

      Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар зробила гучну заяву про те, що деякі журналісти, які мають акредитацію для роботи в українському парламенті, співпрацюють із російськими спецслужбами.

      Так, Сюмар має подання від СБУ на цих осіб. На думку нардепа, зараз існує нагальна потреба в регулюванні порядку акредитації журналістів у парламенті. Про це Сюмар розповіла в коментарі Укрінформу.

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      "У мене є частина подань від Служби безпеки України, що такі "журналісти" співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони спочатку провокують певні ситуації, знімають їх, а потім вирізають фрагменти відео і передають їх російським телеканалам. Для чого це робиться? Якраз для інформаційної війни проти України: спочатку спровокувати, а потім активно масово використовувати це в засобах пропаганди", – пояснила депутат.

      За її словами, наразі в Раді працюють аж 4 тисячі акредитованих журналістів. Раніше Сюмар вже намагалася внести на розгляд парламенту законопроект, який мав зобов’язати журналістів акредитуватись на кожну сесію Ради окремо. Проте його відкликали: журналісти обурилися, оскільки запримітили незручність у такій зміні.

      4 тисячі акредитованих журналістів у Верховній Раді — це маразм. Більша частина цих людей займається там казна-чим, але не висвітленням діяльності парламенту. Це створює проблему для самих журналістів, які не можуть нормально працювати у Верховній Раді, тому що одночасно з ними там перебуває багато незрозумілих людей,
      – впевнена Сюмар.

      Так, вона вважає, що спікер Ради повинен підписати відповідне положення про акредитацію.

      Сюмар додала, що комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалить ще декілька рішень про позбавлення акредитації парламентських журналістів, "щоб не кортіло всім підряд акредитуватись і займатись інформаційним кілерством на замовлення одних гравців проти інших".

      Депутат допускає, що позбавлені акредитації журналісти можуть намагатися оскаржити в суді відповідне рішення комітету.

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Журналісти Верховна Рада СБУ Російська пропаганда
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