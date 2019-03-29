Деякі акредитовані в Раді журналісти співпрацюють із російськими спецслужбами, – Сюмар

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар зробила гучну заяву про те, що деякі журналісти, які мають акредитацію для роботи в українському парламенті, співпрацюють із російськими спецслужбами.

Так, Сюмар має подання від СБУ на цих осіб. На думку нардепа, зараз існує нагальна потреба в регулюванні порядку акредитації журналістів у парламенті. Про це Сюмар розповіла в коментарі Укрінформу.

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"У мене є частина подань від Служби безпеки України, що такі "журналісти" співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони спочатку провокують певні ситуації, знімають їх, а потім вирізають фрагменти відео і передають їх російським телеканалам. Для чого це робиться? Якраз для інформаційної війни проти України: спочатку спровокувати, а потім активно масово використовувати це в засобах пропаганди", – пояснила депутат.

За її словами, наразі в Раді працюють аж 4 тисячі акредитованих журналістів. Раніше Сюмар вже намагалася внести на розгляд парламенту законопроект, який мав зобов’язати журналістів акредитуватись на кожну сесію Ради окремо. Проте його відкликали: журналісти обурилися, оскільки запримітили незручність у такій зміні.

4 тисячі акредитованих журналістів у Верховній Раді — це маразм. Більша частина цих людей займається там казна-чим, але не висвітленням діяльності парламенту. Це створює проблему для самих журналістів, які не можуть нормально працювати у Верховній Раді, тому що одночасно з ними там перебуває багато незрозумілих людей,

– впевнена Сюмар.

Так, вона вважає, що спікер Ради повинен підписати відповідне положення про акредитацію.

Сюмар додала, що комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалить ще декілька рішень про позбавлення акредитації парламентських журналістів, "щоб не кортіло всім підряд акредитуватись і займатись інформаційним кілерством на замовлення одних гравців проти інших".

Депутат допускає, що позбавлені акредитації журналісти можуть намагатися оскаржити в суді відповідне рішення комітету.