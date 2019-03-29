Некоторые аккредитованные в Раде журналисты сотрудничают с российскими спецслужбами, – Сюмар

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар сделала громкое заявление о том, что некоторые журналисты, которые имеют аккредитацию для работы в украинском парламенте, сотрудничают с российскими спецслужбами.

Так, Сюмар имеет представление от СБУ на этих лиц. По мнению нардепа, сейчас существует насущная потребность в регулировании порядка аккредитации журналистов в парламенте. Об этом Сюмар рассказала в комментарии Укринформу.

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"У меня есть часть представлений от Службы безопасности Украины, что такие "журналисты" сотрудничают с российскими спецслужбами. Они сначала провоцируют определенные ситуации, снимают их, а затем вырезают фрагменты видео и передают их российским телеканалам. Для чего это делается? Как раз для информационной войны против Украины: сначала спровоцировать, а потом активно массово использовать это в средствах пропаганды", – пояснила депутат.

По ее словам, сейчас в Раде работают аж 4 тысячи аккредитованных журналистов. Ранее Сюмар уже пыталась внести на рассмотрение парламента законопроект, который должен обязать журналистов аккредитоваться на каждую сессию Рады отдельно. Однако его отозвали: журналисты возмутились, поскольку заметили неудобство в такой смене.

4 тысячи аккредитованных журналистов в Верховной Раде — это маразм. Большая часть этих людей занимается там черт знает чем, но не освещением деятельности парламента. Это создает проблему для самих журналистов, которые не могут нормально работать в Верховной Раде, потому что одновременно с ними там находится много непонятных людей,

– уверена Сюмар.

Так, она считает, что спикер Рады должен подписать соответствующее положение об аккредитации.

Сюмар добавила, что комитет по вопросам свободы слова и информационной политики примет еще несколько решений о лишении аккредитации парламентских журналистов, "чтобы не повадно было всем подряд аккредитоваться и заниматься информационным киллерством на заказ одних игроков против других".

Депутат допускает, что лишенные аккредитации журналисты могут пытаться оспорить в суде соответствующее решение комитета.