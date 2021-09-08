Деяких кандидатів знайшли, – Арахамія спростував чутки про відставку усього Кабміну
Джерело:телеграм "Сегодня"
Давид Арахамія спростував слова свого колеги Олега Дунди про відставку усього Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Водночас деякі зміни будуть. Зокрема, можуть замінити 3 або 4 міністрів.
Голова фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що у нього немає інформації про зміну усього Кабміну. Водночас він закликав ще раз запитати про це Дунду. Можливо, він має інші джерела інформації.
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Щодо прем'єр-міністра Шмигаль – це точно фейк. Повної зміни Кабміну точно не буде,
– наголосив Арахамія.
Зміни – можливі
За словами Арахамії, кадрові зміни можуть обговорити вже під час наступного пленарного тижня. Зокрема, у відставку можуть відправити 3 або 4 міністрів.
Політик наголосив, що половину кандидатів вже знайшли. За словами Арахамії, потенційний міністр – це лідер, який поведе за собою нормальну команду.
Він має бути доброчесним та розуміти, як робити трансформацію у державному секторі.
Заява Дунди: головне
- Нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда 8 вересня заявив, що вже у жовтні в Україні може бути новий Кабмін.
- За словами політика, деяких міністрів можуть залишити, однак більшість – замінять.
- Дунда анонсував також відставку Шмигаля. Усе тому, що він займався розвитком економіки під час кризи через пандемію коронавірусу. Водночас наразі завдання змінилися.
- Дунда також наголосив, що його слова – це враження від останніх подій.
Публікація з телеграм-каналу "Сегодня":
У "Слузі народу" анонсували відставку прем'єра Шмигаля і відразу ж спростували.
Нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що у жовтні планують відправити у відставку низку міністрів і прем'єра Дениса Шмигаля.
"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина – будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань і нових цілей", – сказав нардеп.
При цьому глава фракції "СН" Давид Арахамія в кулуарах парламенту спростував заяву Дунди.
"Запитаймо пана Дунду, можливо у нього є інші джерела інформації. У мене немає такої інформації. Щодо прем'єр-міністра Шмигаля – це точно фейк. Повної зміни Кабміну точно не буде", – сказав депутат.