У деяких областях вводять екстрені відключення світла

У кількох областях України оголосили про скасування дії графіків відключень. Вводяться екстрені відключення світла.

Графіки відключень перестають діяти у цих областях. Про це повідомляє 24 Канал.

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Де екстрено вимикають світло

За розпорядженням Укренерго аварійні графіки відключень застосовуються в Сумській області. О 14:10 графіки введено для 1-ї та 2-ї черг споживачів.

Екстрені відключення електропостачання приблизно у той самий час оголосили також у Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях. ДТЕК повідомив про ідентичні заходи у Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях, у місті Київ. Актуальну інформацію можна знайти на сайті або в соцмережах відповідного обленерго.

Причиною такого рішення є складна ситуація в енергосистемі. За словами генерального директора YASNO Сергія Коваленка, споживання в Україні наразі дуже високе, енергосистема не може впоратися. Він закликав зменшити споживання, не користуватися ліфтами, менше використовувати енергоємні прилади.

У ДТЕК зазначили, що нещодавні російські обстріли справді погіршили ситуацію.

Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів та повертати світло в домівки українців,

– зазначили у ДТЕК.

У Київській міській військовій адміністрації додають, що ситуацію ускладнив обстріл Києва з боку Росії.

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі країни через наслідки обстрілів російською федерацією в Києві застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії,

– написав Сергій Попко, начальник КМВА.

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Нагадаємо, 19 грудня Росія обстріляла Кривий Ріг, внаслідок удару перебито центральні колектори, ушкоджено об'єкти енергосистеми. Росія методично нарощує кількість запусків ударних дронів по Україні. Лише за листопад ворог випустив 2300 односторонніх дронів по Україні, а щомісяця ця цифра зростає на понад 200 одиниць, і навіть дрони-приманки здатні нести невелику кількість вибухівки.

Раніше ДТЕК вирішили обмежити надання інформації про стан енергосистеми України з міркувань безпеки, про графіки відключень вони повідомлятимуть.