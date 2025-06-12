Деяких вважали зниклими безвісти: кого вдалося повернути під час обміну

В Україні відбувся обмін 12 червня. Додому повернулася група важкопоранених і тяжкохворих Захисників. Їхню точну кількість поки не називають.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Координаційного штабу.

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Хто повернувся з полону 12 червня

Під час обміну полоненими повернулися бійці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені Оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу,

– мовиться в повідомленні.

Важливо, що частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти.

Колишні в'язні пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Дмитро Лубінець додав, що українські військові були в полоні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Найстаршому звільненому – 59 років, наймолодшому – 22 роки.

У Коордштабі підкреслили: обмін 12 червня – це частина великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Найближчим часом проведуть наступний етап обміну з Росією.