Деяким російським підрозділам повідомили, що ротації не буде до кінця так званої “спецоперації"
11 травня 2022 , 18:48Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Втрати росіян у війні проти України досягають вже просто космічних розмірів. Поки лічильник невблаганно рухається до позначки у 30 тисяч, ворог не може знайти, звідки брати резерви живої сили.
Російська армія у війні проти України зазнає великих втрат та швидкими темпами. Прихована мобілізація результатів не дає, а велика частина контрактників, які чудом повернулися в Росію, пишуть рапорти на звільнення.
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