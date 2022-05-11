Деяким російським підрозділам повідомили, що ротації не буде до кінця так званої “спецоперації"

11 травня 2022 , 18:48
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Втрати росіян у війні проти України досягають вже просто космічних розмірів. Поки лічильник невблаганно рухається до позначки у 30 тисяч, ворог не може знайти, звідки брати резерви живої сили.

Російська армія у війні проти України зазнає великих втрат та швидкими темпами. Прихована мобілізація результатів не дає, а велика частина контрактників, які чудом повернулися в Росію, пишуть рапорти на звільнення.

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Доукомплектації не буде 

 
Автор: Ярослав Сиваківський