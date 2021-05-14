Не лише агресія Росії, – Дейнеко перелічив загрози на українському кордоні

Сергій Дейнеко заявив, що сьогодні основним викликом для України залишається агресія Росії. Однак, за його словами, на кордоні існує й широкий спектр інших загроз.

Про це глава Державної прикордонної служби повідомив 14 травня на полях Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".

Читайте також Проєкту "Стіна" немає, але облаштування кордону з Росією ще триває, – ДПСУ

Загрози на українському кордоні

Звісно, основним викликом для України залишається агресія Росії. І всі ми мали змогу відчувати зростання спектру воєнних загроз на цій ділянці кордону та з напрямку окупованих Росією територій,

– сказав генерал-майор.

Сергій Дейнеко наголосив, що разом з російською агресією сьогодні на українському кордоні існує широкий спектр інших загроз, які за останнє десятиріччя суттєво змінилися. Серед них:

загроза тероризму,

підривна діяльність,

нелегальна міграція (особливо транзитна),

контрабанда наркотиків

незаконне переміщення товарів, перш за все підакцизної групи, до країн ЄС.

ДПСУ наростила військовий компонент

Він додав, що Держприкордонслужба наростила свій військовий компонент у вигляді підрозділів швидкого реагування, які мають необхідне озброєння та навченість для ведення бойових дій.

Наші підрозділи також забезпечують безпеку і в районі ООС та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і діють у тісній співпраці зі Збройними силами України та іншими правоохоронними структурами,

– підсумував глава ДПСУ.

Сергій Дейнеко поінформував, що кордон України з Росією – майже 2,3 тисячі кілометрів.

Нагадаємо, Сергій Дейнеко заявив, що можливість наступу Росії з тимчасово окупованого Криму існує. Однак, за його словами, що планує керівництво країни-агресора – невідомо.

Голова Державної прикордонної служби зазначив, що можливо лише констатувати факти про зосередження у тому чи тому місці певних угруповань російських збройних сил.