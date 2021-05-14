Не лише агресія Росії, – Дейнеко перелічив загрози на українському кордоні

Сергій Дейнеко заявив, що сьогодні основним викликом для України залишається агресія Росії. Однак, за його словами, на кордоні існує й широкий спектр інших загроз.
Джерело:пресслужба МВС України
Про це глава Державної прикордонної служби повідомив 14 травня на полях Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".
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Загрози на українському кордоні
Звісно, основним викликом для України залишається агресія Росії. І всі ми мали змогу відчувати зростання спектру воєнних загроз на цій ділянці кордону та з напрямку окупованих Росією територій,
– сказав генерал-майор.
Сергій Дейнеко наголосив, що разом з російською агресією сьогодні на українському кордоні існує широкий спектр інших загроз, які за останнє десятиріччя суттєво змінилися. Серед них:
- загроза тероризму,
- підривна діяльність,
- нелегальна міграція (особливо транзитна),
- контрабанда наркотиків
- незаконне переміщення товарів, перш за все підакцизної групи, до країн ЄС.
ДПСУ наростила військовий компонент
Він додав, що Держприкордонслужба наростила свій військовий компонент у вигляді підрозділів швидкого реагування, які мають необхідне озброєння та навченість для ведення бойових дій.
Наші підрозділи також забезпечують безпеку і в районі ООС та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і діють у тісній співпраці зі Збройними силами України та іншими правоохоронними структурами,
– підсумував глава ДПСУ.
Нагадаємо, Сергій Дейнеко заявив, що можливість наступу Росії з тимчасово окупованого Криму існує. Однак, за його словами, що планує керівництво країни-агресора – невідомо.
Голова Державної прикордонної служби зазначив, що можливо лише констатувати факти про зосередження у тому чи тому місці певних угруповань російських збройних сил.