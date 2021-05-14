Не лише агресія Росії, – Дейнеко перелічив загрози на українському кордоні

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Сергій Дейнеко заявив, що сьогодні основним викликом для України залишається агресія Росії. Однак, за його словами, на кордоні існує й широкий спектр інших загроз.

Джерело:

пресслужба МВС України

Про це глава Державної прикордонної служби повідомив 14 травня на полях Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".

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Загрози на українському кордоні

Звісно, основним викликом для України залишається агресія Росії. І всі ми мали змогу відчувати зростання спектру воєнних загроз на цій ділянці кордону та з напрямку окупованих Росією територій,
– сказав генерал-майор.

Сергій Дейнеко наголосив, що разом з російською агресією сьогодні на українському кордоні існує широкий спектр інших загроз, які за останнє десятиріччя суттєво змінилися. Серед них:

  • загроза тероризму,
  • підривна діяльність,
  • нелегальна міграція (особливо транзитна),
  • контрабанда наркотиків
  • незаконне переміщення товарів, перш за все підакцизної групи, до країн ЄС.

ДПСУ наростила військовий компонент

Він додав, що Держприкордонслужба наростила свій військовий компонент у вигляді підрозділів швидкого реагування, які мають необхідне озброєння та навченість для ведення бойових дій.

Наші підрозділи також забезпечують безпеку і в районі ООС та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і діють у тісній співпраці зі Збройними силами України та іншими правоохоронними структурами,
– підсумував глава ДПСУ.

Зверніть увагу! Сергій Дейнеко поінформував, що кордон України з Росією – майже 2,3 тисячі кілометрів.

Нагадаємо, Сергій Дейнеко заявив, що можливість наступу Росії з тимчасово окупованого Криму існує. Однак, за його словами, що планує керівництво країни-агресора – невідомо.

Голова Державної прикордонної служби зазначив, що можливо лише констатувати факти про зосередження у тому чи тому місці певних угруповань російських збройних сил.