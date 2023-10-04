Шириться дезертирство, – офіцер ЗСУ назвав причини втечі російських військових

Для російської армії вже звичним явищем стало дезертирство, бунт й незадоволення своїм командуванням. Окупанти скаржаться на погане ставлення, відсутність нормальних умов на фронті, проблеми з їжею та водою.

Українські військові знають про чимало фактів непокори росіян своїм командирам. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що російські контрактники все частіше використовують проти командирів зброю.

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Які причини дезертирства

Головною причиною є незадовільні умови утримання військовослужбовців на лінії фронту. Завдяки перехопленням, до української сторони доходить інформація, що противник кидає своїх вояків без боєкомплекту, продуктів харчування та навіть без води.

Часто вони змушені пити дощову воду, яку проціджують через марлю. Вона не проходить жодної санітарної обробки, через це у них шириться масова дизентерія, кишково-шлункові захворювання – все це призводить до почастішання випадків дезертирства,

– розповів Тарас Березовець.

Він пригадав історію російського пілота з позивним "Гавр", який нещодавно, під час офіційної відпустки в ОАЕ, здався американським розвідникам. Залишається незрозумілим, як льотчику вдалося виїхати за кордон, адже він є носієм секретної інформації, тож існують певні обмеження. Проте це йому вдалося і він навіть виїхав разом з родиною.

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Окупанти воюють без ротації

Російські бійці скаржаться на нелюдське ставлення до них з боку командирів. На свої запити вони не бачать ніякої реакції, через це також виникає бажання масового дезертирства. Щобільше, чимало окупантів перебувають без ротації понад рік.

Нещодавно стало відомо про колективне звернення жінок російських мобілізованих до Владіміра Путіна з вимогою відізвати їхніх чоловіків з фронту. За їхніми словами, упродовж року військові не мали відпустки.

Насправді ці російські жінки не хочуть закінчення війни. Єдине, що їх турбує, щоб їхніх чоловіків поміняли на інших мобілізованих – це все, що треба знати про мораль російської нації,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Коли дезертирство стало масовим

Такі випадки трапляються ще від початку повномасштабного вторгнення, але є певні періоди, в які ситуація стає критичною. Наприклад, коли погіршуються погодні умови чи моральний стан. До того ж зараз триває рік від початку мобілізації в Росії – це стало ще одним моментом неповернення.

Нова хвиля (дезертирства – 24 Канал) буде з початком холодів, коли почнуться сильні дощі, погіршення погодних умов. Противник перебуває на чужій території, тому в значно гірших умовах, ніж наші військовослужбовці. Та й загалом є розуміння того, що ведеш війну, якій немає кінця, хоча її обіцяли закінчити за лічені дні,

– підкреслив Березовець.

На стан окупантів також впливає низька кваліфікація їхнього офіцерського складу й так званих політруків. Росіяни зазнали великих втрат серед кадрової армії, їм бракує молодих офіцерів, які можуть бути командирами взводів і рот, відтак вони починають бунтувати.

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