Втекли від смерті: на Донбасі дезертували понад 100 зеків з ПВК "Шторм-Z" і "Вагнера"

На Луганщині та Донеччині самовільно покинули свої позиції бійці приватних військових компаній "Вагнера" та "Шторм-Z". У командуванні Збройних Сил запевняють, що ці окупанти не захотіли помирати за Путіна.

Станом на вечір неділі, 28 травня, найгарячішою залишається ситуація на Сході нашої держави. Водночас стало відомо, що бійці ПВК "Вагнера" та новоствореної "Шторм-Z" вирішили дезертувати зі своїх позицій на тимчасово окупованих теренах Луганської та Донецької областей.

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Дезертирство у лавах ворога

Зазначимо, що йдеться загалом про понад сотню окупантів. З пустими руками, так би мовити, загарбники не втікали – встигли взяти зі собою ще й техніку.

У Лисичанську, що на Луганщині, дезертували близько 80 військових з підрозділу "Шторм-Z" російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції. А в районі Бахмута, дезертували близько 30 осіб з ПВК "Вагнер", які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку,

– написали у Генштабі.

Варто сказати, що приватні військові формування в Росії вважаються незаконними – тобто їхня дільність ніяк не регулюється в юридичній площині.

Що таке "Шторм-Z" З інформації у відкритих джерелах зрозуміло, що це новостворена Міністерством оборони Росії приватна військова компанія. Формували її, як і батальйон "Вагнера", з ув'язнених. Однак вербуванням зеків займався не Євгеній Пригожин, а, ймовірно, представники офіційної влади.

Більше про це

Слід сказати, що інформація про небажання воювати серед окупантів не є новою. До того як її офіційно підтвердили в командуванні української армії, ЗМІ активно про це писали – ворожі зокрема.