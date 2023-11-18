У Кринках на Херсонщині дезертирували 20 російських військових, – Генштаб

На лівому березі Дніпра все більш неспокійно серед окупантів. Власне, самовільно залишили свої позиції на Херсонщині близько 20 вояків ворожої армії.

У суботу, 18 листопада, у традиційному вечірньому зведенні з фронту про це повідомили в пресслужбі командування Збройних Сил України. Важливо, що це не перший випадок такого повідомлення.

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Дезертирство ворога на Херсонщині

У Генштабі уточнили, що йдеться про дезертирство в районі села Кринки, що розташоване на лівому березі Херсонської області. Близько двох десятків російських окупантів, вочевидь, усвідомлюють, що черговий широкомасштабний "жест доброї волі" – не за горами.

У районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців російських окупаційних військ зі складу 144 окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії, які самовільно залишили бойові позиції,

– йдеться у джерелі.

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