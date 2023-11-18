У Кринках на Херсонщині дезертирували 20 російських військових, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
На лівому березі Дніпра все більш неспокійно серед окупантів. Власне, самовільно залишили свої позиції на Херсонщині близько 20 вояків ворожої армії.
У суботу, 18 листопада, у традиційному вечірньому зведенні з фронту про це повідомили в пресслужбі командування Збройних Сил України. Важливо, що це не перший випадок такого повідомлення.
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Дезертирство ворога на Херсонщині
У Генштабі уточнили, що йдеться про дезертирство в районі села Кринки, що розташоване на лівому березі Херсонської області. Близько двох десятків російських окупантів, вочевидь, усвідомлюють, що черговий широкомасштабний "жест доброї волі" – не за горами.
У районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців російських окупаційних військ зі складу 144 окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії, які самовільно залишили бойові позиції,
– йдеться у джерелі.
Інші важливі повідомлення зі зведення
- Як пишуть у командуванні ЗСУ, також Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і здійснюють штурмові дії на Бахмутському напрямку.
- Внаслідок цього ворог зазначає шалених втрат в живій силі та техніці. Загалом нашим захисникам вдається виснажувати загарбників вздовж всієї лінії фронту. Однак окупанти продовжують терор цивільного населення – обстрілюють міста.
- Також противник здійснює невдалі спроби штурмів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках – тобто східних ділянках фронту. За добу було зафіксовано 64 бойові зіткнення.
- Окрім того, росіяни грабують мирне населення України, привласнюють зерновий врожай. Зокрема, у Бердянську на Запоріжжі так звана російська окупаційна "влада" намагається баржами вивезти викрадену пшеницю до своїх портів.
- Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. Було ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійському засобу та складу боєприпасів противника.