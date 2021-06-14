Це буде дуже жорсткий діалог, – євродепутат про зустріч Путіна і Байдена

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін зустрінуться в Женеві. Їхій діалог точно не буде м'яким.

Адже американський лідер має можливість висловитися. Таку думку в інтерв'ю з Олексієм Печієм висловив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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За його словами, в цій ситуації хороших новин немає. Адже у президента США відсутня альтернатива.

Я думаю, це буде дуже жорсткий діалог. У Байдена, як в лідера світової демократії, велика можливість сказати Путіну прямо в лице те, що він думає,

– наголосив Ауштрявічюс.

Байден, як зазначив євродепутат, вже дещо сказав. "Але сказав а), то кажи і b) і c). Тому я очікую, що він це (жорсткий діалог – 24 канал) зробить", – він сказав.

Євродепутат: Росії не треба нести подарунки

Наразі, як вважає Ауштрявічюс, потрібно говорити прямо, не нести якісь подарунки для Росії. Водночас держава повинна зрозуміти, що вона є проблемою світу і за це потрібно платити. "Тому що ніхто не хоче мати проблем у своєму дворі", – додав євродепутат.

Повна трансляція з Аштрявічюсом: дивіться відео

Коротко про зустріч Байдена і Путіна