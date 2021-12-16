Діалог з Росією потрібен, але компромісів з Кремлем по Україні в НАТО не буде, – Столтенберг
16 грудня 2021 , 11:59Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що діалог з Росією – потрібний та важливий. Водночас жодних компромісів з Кремлем щодо України у НАТО не буде.
Столтенберг наголосив, що запрошення зустрітися у форматі НАТО – Росія досі є актуальним. Відповідну заяву генсек НАТО зробив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Брюсселі.
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Ми готові сісти за стіл. Але ми ніколи не будемо йти на компроміс, коли ми говоримо про право такої суверенної нації, як-от Україна, вирішувати свій шлях. Коли Україна готова приєднатися до НАТО,
– заявив Столтенберг.
Росія прокладає Україні шлях в НАТО
- Зеленський зауважив, що власне Росія прокладає шлях Україні до членства в НАТО.
- Про долучення України до Альянсу активно заговорили саме після 2014 року.
- Саме відтоді серед населення фіксують найвищий показник бажання вступити у НАТО.
- Бо ще до початку окупації наших територій українці були розділені у питанні членства в Альянсі.
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