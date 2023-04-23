Слава Москві, – скандальна румунська сенаторка Шошоаке знову відзначилася
Одіозна румунська сенаторка вкотре зробила скандальну заяву. Цього разу Діана Шошоаке на засіданні парламенту заволала "Слава Москві".
Проросійська сенаторка прославляла державу-агресорку під час сварки, яку сама ж розв'язала на пленарному засіданні. Відповідні відео поширили в мережі, пише 24 Канал.
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Шошоаке знову зробила скандальну заяву
Під час засідання Шошоаке підійшла до мікрофону зі своїм ноутбуком і почала звинувачувати колег у нібито порушенні закону. Сенаторка кричала, що парламентські документи нібито не мають реєстраційного номера, а порядок денний не відкривається, мовляв, сайт показує помилку.
На волання Шошоаке відреагував один із парламентарів. Він порадив порадив змінити VPN, налаштований на московську IP-адресу.
Коментар для спеціалістів, їм необхідно змінити VPN, адже він на московському режимі, тому не працює,
– підкреслив депутат.
Така відповідь не на жарт зачепила скандальну сенаторку. Тож вона одразу видала чергову порцію маячні.
З огляду на те, що ноутбук належить Сенату, а вхід здійснюється по Wi-Fi Палати депутатів, це означає, що ця Палата депутатів безпосередньо пов'язана з Путіним, а VPN – із Москви! Значить, Сенат обдурив! Сенат – путінський! Це путінський ноутбук із путінським VPN, з путінським Wi-Fi, так? Слава Москві,
– цинічно заволала Діана Шошоаке.
Як Діана Шошоаке прославляла Росію: дивіться відео
Що треба знати про Діану Шошоаке
- Діана Шошоаке – юристка, засновниця партії S.O.S. та позафракційна сенаторка у парламенті Румунії. Її вже неодноразово критикували за зв'язки з Росією.
- У березні 2023-го Шошоаке запропонувала законопроєкт про денонсацію договору щодо добросусідства і співпраці Румунії та України. Сенаторка акликала Київ віддати Румунії історичні території, на яких "проживають брати-румуни". Зокрема, острів Зміїний, північну частину Буковини, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), а також історичний Марамуреш.
- У нашому МЗС назвали дії Шошоаке "класичним прикладом із методички російського реваншизму". Також зазначили, що міністерство іціює накладення санкцій на сенаторку як особу, що створює загрозу національній безпеці.
- Уже незабаром Шошоаке поскаржилася, що потрапила до до бази "Миротворця". Та цинічно додала що це свідчить про те, що Україна нібито є державою "з терористичним нахилом". Ба більше, абсудно заявила, що наша країна нібито є "нащадком нацистської імперії, а Зеленський не може бути кимось іншим, як Гітлером".