Дикий схід: журналіст показав свіже відео з окупованого Луганська
21:24, сьогодні 57 Читать новость на русском
Відомий український журналіст Денис Казанський оприлюднив свіже відео з окупованого Луганська. На кадрах у самому центрі міста жителі зняли зайця, що біжить по дорозі.
"Заєць бігає в Луганську по пустельній, занесеній снігом естакаді біля вокзалу. Раніше там було багато людей і машин, а тепер вокзал майже не працює. Наступає дика природа. Взагалі цікаво, що війна в якійсь мірі навіть пішла природі на користь", – написав Казанський.
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Журналіст додав, що минулої весни їздив по Донецькій області. Тоді він побачив величезну кількість фазанів уздовж доріг.
Джерело: 24 Канал
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