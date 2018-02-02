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Дикий схід: журналіст показав свіже відео з окупованого Луганська

21:24, сьогодні 57 Читать новость на русском
Журналіст показав свіже відео з окупованого Луганська
Журналіст показав свіже відео з окупованого Луганська

Відомий український журналіст Денис Казанський оприлюднив свіже відео з окупованого Луганська. На кадрах у самому центрі міста жителі зняли зайця, що біжить по дорозі.

"Заєць бігає в Луганську по пустельній, занесеній снігом естакаді біля вокзалу. Раніше там було багато людей і машин, а тепер вокзал майже не працює. Наступає дика природа. Взагалі цікаво, що війна в якійсь мірі навіть пішла природі на користь", – написав Казанський.

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Журналіст додав, що минулої весни їздив по Донецькій області. Тоді він побачив величезну кількість фазанів уздовж доріг.

Теги: Новини України Новини Луганська Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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