У диктатора – фінансові проблеми: Лукашенко просить кредиторів про 3 мільярди
Джерело:"РБК"
Білорусь хоче отримати 3 мільярди доларів від Євразійського стабфонду. Перемовини про це білоруський уряд вже розпочав з Росією.
Про це ЗМІ розповіли одразу два джерела в уряді Білорусі. У фонді стверджують, що переговори справді тривають, проте про суму і конкретні терміни поки говорити зарано.
Актуально Білорусь вимолюватиме в Росії ще більше грошей, – Казанський про наслідки санкцій
Поки тривають попередні консультації між фондом та Білоруссю
Наразі представники ЄФСР проводять попередні консультації з владою Білорусі з наповнення програмної матриці заходів, які можуть бути підтримані у рамках потенційного фінансового кредиту у середньостроковій перспективі,
– уточнили у фонді.
Раніше про те, що Мінську можуть надати додаткову фінансову допомогу, повідомив міністр фінансів Антон Силуанов. Він є повноважним представником Росії в ЄФСР.
Росія поки не погодила надання кредиту, – ЗМІ
Зараз головне завдання – стимулювати процес інтеграції, підписання так званих стратегічних планів з інтеграції наших економік. Проте я не виключаю, що ми можемо при необхідності допомоги нашим партнерам,
– сказав Силуанов.
У білоруському уряді кажуть, що поки процес виділення коштів не погоджений російською стороною. Мовляв, у Москві вважають, що у фонду нема можливості надати ту суму, про яку просять у Мінську.Зверніть увагу!
Читайте також Лукашенко розповів, коли підпише з Путіним інтеграційні карти
Що відомо про Євразійський фонд стабілізації та розвитку?Це регіональний механізм, обсяг коштів у розпорядженні якого становить 8, 513 мільярда доларів. Засновниками фонду є Вірменія Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Головні донори – Росія та Казахстан, їхні внески – 7,7 мільярда та 1 мільярд відповідно.
Тихановська просила МВФ не виділяти кошти Білорусі
Зазначимо, що раніше великі фінансові проблеми у режиму Лукашенка виникли через міжнародні санкції. США влітку ввели найпотужніший пакет обмежень. Також лідерка опозиції Світлана Тихановська просила МВФ не надавати Білорусі кошти – поки в країні не проведуть нові вибори.