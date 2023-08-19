Любили ховати там ППО та гелікоптери: деталі свіжої "бавовни" біля Бердянська

Чергова бавовна завітала до окупованого Бердянська 17 серпня. Поблизу Новопетрівки спалахнула пожежа. Місцеві кажуть, що цього разу звук був набагато гучніший, ніж звичайні навчання росіян на полігоні.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов поділився з 24 Каналом деталями свіжої "бавовни". Він припустив, що "грюкати" могло у місці, де окупанти полюбляють розташовувати гелікоптери та протиповітряну оборону.

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Новопетрівка Бердянського району та місцевий полігон – біль для тамтешніх жителів. Досить часто "щось" там вибухає. Відрізнити "бавовну" від російських навчань важко, адже все залежить від вітру. Особливо "грюкання" місцеві чують на горі та у мікрорайонах 8 березня. Проте, на жаль, це не завжди "бавовна".

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У Новопетрівці є курортна інфраструктура, у якій окупанти деякі готелі та бази відпочинку перетворили на казарми.

Зазначимо, що відстань від Бердянська до Новопетрівки понад 14 кілометрів.

З полігону актуальну та правдиву інформацію важко дістати. Місце віддалене від людських очей та добре охороняється російськими військовими.

Дудукалов розповів детальніше про нещодавню "бавовну" поблизу Бердянська: дивіться відео

Натомість з "бавовною", яка трапилася поблизу Новопетрівки вчора, 17 серпня, усе навпаки. Місцеві мешканці повідомляють, що бачили добрячий дим уздовж моря на захід від Бердянська у бік Приморська.

Зважаючи на той дим, яким він був і як довго його бачили місцеві, можна сподіватися, що там був результативний приліт,

– сказав Віктор Дудукалов.

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