Палало надзвичайно потужно: пожежа на Платонівській нафтобазі з супутника

У Тамбовській області Росії 20 червня була пожежа на Платонівській нафтобазі. Дим від займання було видно дуже здалеку.

Журналісти оприлюднили супутникові знімки пожежі на нафтобазі АТ "Тамбовнафтопродукт". На кадрах можна побачити, що палало там дійсно потужно.

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Дим із нафтобази бачили навіть з супутників

Журналісти "Радіо Свобода" отримали супутникові знімки Planet.com, який був зроблений вранці 20 червня. На фото можна побачити, як виглядає пожежа на Платонівській нафтобазі в Тамбовській області Росії.

На знімку видно, що займання було дійсно масштабним, а з резервуара з нафтою у небо тягнувся густий чорний стовп диму. Також видно, що поки що займання не вдалося загасити.



Супутниковий знімок наслідків атаки на Платонівську нафтобазу у Росії / Фото "Радіо Свободи"

Що відомо про атаку нафтобази у Тамбовській області