Палало надзвичайно потужно: пожежа на Платонівській нафтобазі з супутника
Джерело:"Радіо Свобода"
У Тамбовській області Росії 20 червня була пожежа на Платонівській нафтобазі. Дим від займання було видно дуже здалеку.
Журналісти оприлюднили супутникові знімки пожежі на нафтобазі АТ "Тамбовнафтопродукт". На кадрах можна побачити, що палало там дійсно потужно.
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Дим із нафтобази бачили навіть з супутників
Журналісти "Радіо Свобода" отримали супутникові знімки Planet.com, який був зроблений вранці 20 червня. На фото можна побачити, як виглядає пожежа на Платонівській нафтобазі в Тамбовській області Росії.
На знімку видно, що займання було дійсно масштабним, а з резервуара з нафтою у небо тягнувся густий чорний стовп диму. Також видно, що поки що займання не вдалося загасити.
Супутниковий знімок наслідків атаки на Платонівську нафтобазу у Росії / Фото "Радіо Свободи"
Що відомо про атаку нафтобази у Тамбовській області
- Жителі села Платонівка у Тамбовській області розповіли, що близько 4 години ранку почули звук двигуна та вибух. Після цього вони побачили полум'я та стовп диму над нафтобазою.
- Джерела 24 Каналу зазначили, що дрони СБУ уразили склади паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" у Тамбовській області. Цю нафтобазу окупанти використовували для потреб своєї армії.
- До ліквідації займання були залучені оперативні служби, включно з пожежно-рятувальними підрозділами МНС Росії. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту начебто немає.