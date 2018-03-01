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Димінського заочно взяли під варту

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Димінському обрали запобіжний захід
Димінському обрали запобіжний захід / Фото з вільних мереж

В четвер, 1 березня, підозрюваному у причетності до смертельної ДТП на Львівщині бізнесмену Петрові Димінському суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"01.03.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України, та відносно підозрюваного П. Димінського обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – мовиться у повідомленні Сарган.

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Зазначимо, оскільки від серпня 2017 року Димінський перебуває за межами України, запобіжний захід йому обрали заочно.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року поблизу села Ямельня на Львівщині Mercedes, що належить Петрові Димінському, в’їхав у легковик, за кермом якого була 31-річна Наталія Тріла. Жінка померла на місці, а бізнесмен терміново виїхав за кордон. 15 грудня Національна поліція оголосила Петра Димінського у розшук.

Хто такий Петро Димінський? Львівський бізнесмен і політик, один з власників паливно-промислової групи "Континіум", власник інформаційного агентства ZIK. Президент ФК "Карпати" (Львів). Фігурант смертельної автомобільної аварії на Львівщині.

Теги: ГПУ Новини України Аварії та ДТП Новини Львова арешт Петро Димінський
Джерело: 24 Канал
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