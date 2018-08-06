"Динамо" вилетіло в Прагу на матч Ліги Чемпіонів проти "Славії"

6-го серпня "Динамо" полетіло на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який відбудеться у вівторок, 7 серпня, у Чехії.

Всього тренерський штаб взяв до Праги 21 футболіста, із яких 18 потраплять до заявки на поєдинок. У заявці киян відсутня хавбек Микола Шапаренко, зате з командою полетіли новачки Вітор Буено і Сідклей, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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О 18:30 за київський часом Олександр Хацкевич проведе регламентну прес-конференцію. Після неї команда розімнеться на полі стадіону "Еден Арена".

Повний склад "Динамо" на матч проти "Славії"

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Володимир Маханьков.

Захисники: Микола Морозюк, Сідклей, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Вітор Буено.

Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин.

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