"Динамо" вилетіло в Прагу на матч Ліги Чемпіонів проти "Славії"
6-го серпня "Динамо" полетіло на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який відбудеться у вівторок, 7 серпня, у Чехії.
Всього тренерський штаб взяв до Праги 21 футболіста, із яких 18 потраплять до заявки на поєдинок. У заявці киян відсутня хавбек Микола Шапаренко, зате з командою полетіли новачки Вітор Буено і Сідклей, повідомляє офіційний сайт "Динамо".
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О 18:30 за київський часом Олександр Хацкевич проведе регламентну прес-конференцію. Після неї команда розімнеться на полі стадіону "Еден Арена".
Повний склад "Динамо" на матч проти "Славії"
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Володимир Маханьков.
Захисники: Микола Морозюк, Сідклей, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Вітор Буено.
Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин.
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