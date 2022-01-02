Дипломати США обурилися: сором довкола конкурсу в САП не вщухає

Відчуття іспанського сорому через ситуацію із конкурсом на призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не вщухає. САП вже 15 місяців без очільника.

Завершення конкурсного відбору, де перемагає дійсно незалежний кандидат, фактично саботується нині конкурсною комісією. Частина її членів банально тягне та шукає відмазки, чому б того переможця, якого вже навіть визначено, не оголошувати.

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Призначення незалежного голови САП зривають

З тим тягне частина комісії, призначена за квотою від Верховної Ради. Водночас незалежні, іноземні члени комісії вголос кричать, що конкурс вже завершено, що переможця вже обрано і залишилася реальна дрібниця – просто його офіційно оголосити.

Але власне оголошення і не відбувається, подейкують – тому що Банковій не вигідна перемога незалежного кандидата.

Вона жадає цей конкурс зірвати, щоб перезапустити його і віддати перемогу іншому – власному, кишеньковому та керованому прокурору.

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Це я щойно проговорив обвинувачення з боку громадських організацій та журналістів. Мовиться про Центр протидії корупції та "Українську правду".

Саме головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва фактично із прямими обвинуваченнями вже виступила – у своєму фейсбуці вона докладно розписала, чому це Банкова зриває призначення незалежного голови САП.

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За версією журналістки, це тому, що незалежний голова САП може:

підтримати розслідування щодо Ігоря Коломойського та "Приватбанку";

підтримати розслідування зафіксованих НАБУ випадків "зарплати в конвертах" депутатам;

ініціювати розслідування фактів зловживання під час "Великого будівництва".

Саме тому, мовляв, Банкова і віддає наказ підконтрольним собі членам конкурсної комісії саботувати затвердження незалежного переможця на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Дипломати США закликали "повернутися до роботи"

Конкурс цей дійсно натепер фактично зірвано, комісія вчергове збиратися не поспішає, шукає нових приводів та відмазок, чому б не затверджувати переможця. Комісія просить якихось додаткових перевірок, зокрема, взялася цікавитись тим, чи є в кандидатів доступ до держтаємниці.

Все це комісія робить попри особисті обіцянки Володимира Зеленського Джо Байдену невідкладно призначити незалежного голову САП.

І навіть американські дипломати тому обурилися й у своєму твітері посольство США прямо закликало членів комісії "повернутися до роботи" і "затвердити обраного кандидата".

Вкрай соромно перед нашими союзниками американцями. Але Банкова досі мовчить наче нічого і не відбувається.