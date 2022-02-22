Дипломати США – у Польщі, але завтра повернуться до України

Американські дипломати не залишатимуться на ніч в Україні з міркувань безпеки. Таке рішення у Держдепі США ухвалили після визнання Путіним бойовиків на Донбасі.

Про це американські дипломати повідомили у ексклюзивному коментарі 24 каналу. Станом на вечір 22 лютого вони – за межами України.

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Дипломати повернуться в Україну

Працівники посольства США в Україні у ніч проти 22 лютого перебували у Польщі. Втім, дипломати мають намір повернутися в Україну вже завтра, 23 лютого. "Ми повертатимемося до Львова у більшість днів", – пояснили там.

Посольство Великої Британії закликало своїх громадян покинути Україну, але поки продовжує працювати у Львові.

Натомість Австралія в екстреному порядку закрила посольство у Львові. Там підкреслили, що це – тимчасово.

Чому дипломати не ночують у Львові

Раніше американський держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, що як працюватимуть дипломати США в Україні. За його словами, вони продовжуватимуть роботу у Львові, але не залишатимуться там ночувати. Працівники посольства регулярно повертатимуться до міста, аби надавати екстрені консульськіпослуги.

Блінкен наголосив, що США віддані суверенітету та територіальній цілісності України перед обличчям російської агресії, і що ця відданність є непохитною. Мовляв, розважливі запобіжні заходи з міркувань безпеки для дипломатичного персоналу жодним чином цього не применшують.