Дипломати покинули засідання Радбезу ООН, коли виступала Львова-Бєлова

Дипломати США, Великої Британії, Албанії та Мальти залишили неформальне засідання Ради безпеки ООН, коли з промовою виступала дитяча омбудсменка Росії Марія Львова-Бєлова.

Дипломати не захотіли сидіти за одним столом із чиновницею, яка перебуває в міжнародному розшуку за викрадення українських дітей, передає 24 Канал.

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Бойкот щодо російських дипломатів

Таким чином вони також висловили протест проти дезінформації, яку поширює Москва. Російські дипломати стали ізгоями на міжнародних майданчиках.

Понад 50 країн та ЄС засудили проведення засідання з виступом Львової-Бєлової. А Велика Британія бойкотувала зустріч та заблокувала телетрансляцію події.

Російські дипломати зазнають бойкотів та висміювання

Зазначимо, що 3 березня у Нью-Делі відбулась багатостороння конференція Raisina Dialogue, яку щороку проводять в Індії. Цьогоріч там виступав і Лавров. Міністр закордонних справ Росії просував російські наративи. Він заявив, що Москва є "жертвою" в російсько-українській війні.

"Війна, яку ми намагаємося зупинити, яка була розпочата проти нас, використовуючи українців", сказав Лавров. Саме на цій фразі присутні в залі засміялися. Цей момент потрапив на відео.

Після короткої паузи Лавров продовжив: "позначилася на політиці Росії, в тому числі енергетичній. Яскравий приклад змін – ми більше не покладаємося ні на які партнерства на Заході".

Також 1 березня 2022 року делегати кількох країн вийшли з аудиторії перед промовою глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час засідання Ради з прав людини ООН у Женеві. Лаврову довелося виступати перед порожнім залом.

, що МКС у березні 2023 року видав ордер на арешт Львової-Бєлової. Її напарником став Владімір Путін.