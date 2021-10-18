Дипломатичний агент недоторканний, – адвокат Поклонської заявив, що її не екстрадують

Адвокат експрокурорки з окупованого Криму Наталії Поклонської Максим Могильницький звинуватив Міністерство закордонних справ України в особливій любові до проросійської політикині. Він переконаний, що екстрадувати її не вдасться, з огляду на її новий статус.

Правник зазначив, що з огляду на її призначення послом Росії в Кабо-Верде, нова країна повинна ставитися до неї з повагою. Мовляв, острівна держава в Атлантичному океані мусить вжити заходів, щоб не було "посягань на її особу, свободу чи гідність".

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Дипломатичний імунітет

"Я знаю про існування Віденської конвенції, стаття 29 якої каже, що особа дипломатичного агента недоторканна. Вона не може бути арештована чи затримана в будь-якій формі", – зауважив Могильницький.

Захисник скандальної експрокурорки заявив, що дипломатичний імунітет – сильна річ. А за неналежне ставлення до посла можна "отримати дзеркальні заходи".

Впевнений, що глава МЗС у Кабо-Верде цінує репутацію своєї країни й не стане робити дурниць,

– підкреслив Могильницький.

Злочини Поклонської щодо України: що відомо

Наталію Поклонську призначили прокуроркою в Криму у березні 2014 року після його окупації Росією.

Згодом, 2016 року вона пройшла у Держдуму Росії він путінської партії.

В Україні Поклонській інкримінували державну зраду та причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.

13 жовтня 2021 глава Кремля Володимир Путін призначив Поклонську, послом Росії в Кабо-Верде.

Українське МЗС заявило, що навіть в Африці їй сховатися не вийде.

Кабо-Верде - це невелика держава біля західного узбережжя Африки, до якої входить 18 островів у Атлантичному океані.