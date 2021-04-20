Після дипломатичного скандалу з Росією Чехія більше не думає про купівлю "Супутник V"

Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Риторику змінили після дипломатичного скандалу між країнами.

Раніше радник президента Роман Примула говорив, що використання "Супутника V" у Чехії наразі не на часі. Тепер із цим погодився віцепрем’єр Чехії, глава МВС і виконувач обов'язків міністра закордонних справ Ян Гамачек.

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Я погоджуюсь з професором у цьому. Наш єдиний шлях – зосередитись на вакцинах, які надходять через ЄС і схвалені Європейським агентством з лікарських засобів,

– сказав політик.

Крім цього, Гамачек зазначив, що стосовно цієї теми Чехія може подискутувати із союзниками.

Що цьому передувало

Варто зазначити, що ще тиждень тому Гамачек планував їхати до Росії. Він планував обговорити можливі поставки російської вакцини "Супутник V", якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.

Згодом міністр скасував поїздку.

Дипломатичний скандал Чехії та Росії: що треба знати

18 російських дипломатів у Чехії підозрюють у шпигунстві для російських спецслужб. Їх видворили з країни.

Слідство запевняє, що російські спецслужби причетні до вибуху на складах боєприпасів в Чехії у 2014 році. Під час аварії загинули 2 людей.

Кремль у відповідь теж заявив, що висилає 20 чеських дипломатів.