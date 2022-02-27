Директор МАГАТЕ закликав гарантувати безпеку ядерних об'єктів в Україні
Джерело:iaea.org
У Міжнародному агентстві з атомної енергії закликали уникати будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерних об'єктів в Україні. Перед цим росіяни запустили ракету в нафтобазу у Василькові.
Із заявою виступив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Ситуація в Україні викликає у нього серйозну занепокоєність.
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Серйозні наслідки
Будь-яка небезпека може мати найсерйозніші наслідки для здоров'я людей та стану довкілля.
Безпека та фізична безпека ядерних установок та матеріалів в Україні в жодному разі не повинні бути поставлені під загрозу. Наразі станції працюють у нормальному режимі експлуатації, а ядерний матеріал в них залишається під контролем,
– наголосив Гроссі.
Що цьому передувало
- 24 лютого окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Радіаційний фон у зоні ЧАЕС підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника.
- 27 лютого росіяни обстріляли нафтобазу у Василькові. Через це виникла пожежа, а людям загрожують шкідливі речовини.
- Крім того, вночі 27 лютого ворог потрапив снарядом у захоронення радіоактивних речовин "Об'єднання Радон" у Києві. Дивом уникнули катастрофи – снаряд прилетів лиш у паркан.