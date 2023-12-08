Намагався вкрасти 4 мільйони гривень: СБУ затримали директора оборонного заводу

В Україні час від часу викривають схеми привласнення державних коштів із оборонного сектору. Однак над викриттям та затриманням зловмисників працюють співробітники Служби безпеки України.

Працівники СБУ та БЕБ викрили очільника оборонного заводу, який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі запчастин для СУ-27. Схему ліквідували.

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Намагався вкрасти майже 4 мільйони гривень

Мовиться про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27.



Правоохоронці встановили, що директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 мільйони бюджетних гривень на закупівлі відповідного авіаобладнання.



На цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля. На держпідприємство несправні запчастини, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити. Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна.



Оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 мільйона гривень. Далі ці гроші вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, перевести в готівку та розподілити між собою.

Учасникам схеми повідомили про підозру.

Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.

СБУ викривають зловмисників