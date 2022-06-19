Директор зруйнованої школи Харкова привітав випускників: щемливі кадри

У Харкові вчора, 18 червня відбувся випускний для старшокласників. Через напад Росії на Україні школярі святкували онлайн.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона була присутня на одному з них.

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"Це було онлай-влючення з дітьми. Все дуже настільки щемливо. Жодного випускника зараз немає у Харкові, вони роз'їхалися по різних мітсах, але майже усі діти змогли включитися й отримати свої свідоцтва онлайн", – розповіла журналістка.

Від самої ж школи цих випускників на П'ятихатках мало що залишилось – у квітні вона потрапила під артелерійський обстріл росіян.

Щемливе відео від вчителів та директора

Однак вчителі зробили невелику акцію й зняли щемливе відео, щоб привітати учнів на відстані. На кадри потрапили й вщент розбитий клас старшокласників – прилетіло просто у дах. Однак світлиця із старовинною українською вишивкою – вціліла. Вона багато що означає для школи.

Директор теж не залишив дітей, які занадто швидко подорослішали, без привітань.

Це тільки старт. І кожен з вас може ще дуже багато чого досягти у своєму житті. Я бажаю вам своєчасно це відчути і зробити все для того, щоб ви були щасливими,

– сказав директор Олександр.

А наприкінці відео він показав шкілький скелет, а на ньому була футболка з Путіним та пістолетом.

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Вона була доволі складною. Місто обтрілювали і вдень, і вночі – уже як за розкладом. Також вранці 19 червня місцеві чули дуже гучні вибухи. Страждають індустріальні райони.

У Харківській області ситуація ще гірша. Обстріляли багато сіл. Є 1 загиблий та 4 поранених у селищах Донець та Андріївка. Ще один поранений – в Чугуєві.

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