Краще свято, ніж Новий рік, – директорка турагентства з Росії зраділа затопленню Ялти

Внаслідок масштабних злив у Ялті постраждали десятки людей, є жертва негоди. Однак директорка турагентства з Росії зраділа затопленню міста, заявивши, що це навіть краще, ніж Новий рік.
Директорка одного з російських туристичних агентств зняла відеоролик, на якому висловила своє ставлення до негоди, яка панує на окупованому Кримському півострові, зокрема в Ялті.
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Жінка зраділа потопам в Ялті
На відео спеціалістка з Уфи зраділа трагедії в Ялті, зазначивши, що це навіть краще, ніж багато популярних свят.
Це краще, ніж Новий рік, ніж секс, ніж день народження, краще, ніж день туризму. Ялту змило,
– заявила жінка.
Директорку турагентства особливо тішить те, що тепер люди почнуть відпочивати в готелях, а не в приватних секторах.
Керівниця російського турагентства радіє затопленням в Ялті: відео
Наслідки негоди в Ялті: що відомо
- Окупована Ялта, як і весь півострів, тривалий час потерпає від безпрецедентного потопу. Там навіть оголосили режим надзвичайної ситуації.
- Є жертва затоплень, 18 людей травмувалися, ще 1 особу вважають зниклою безвісти.
- У місті довелось евакуювати понад 600 людей, з них 50 – діти. Частина перебуває у пунктах тимчасового розміщення.
- Крім того, у Ялті не курсує громадський транспорт. Тисячі місцевих жителів залишаються без газу та світла.