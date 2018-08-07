Діряве взуття Гаррі та білизна Меган: у мережі помітили недоліки образів герцогів Сассекських

Нещодавній вихід герцогів Сассекських привернув велику увагу користувачів мережі. Люди помітили, що в принца Гаррі було далеко не нове взуття, а чарівна Меган Маркл випадково засвітила мереживну білизну.

Прихильники королівської родини з нетерпінням очікували 4 серпня. Все тому, що в цей день Меган Маркл вперше відсвяткувала свій день народження в статусі герцогині. І хоч люди очікували, що в палаці проведуть гучне святкування, подружжя відправилось на весілля близького друга принца Гаррі – Чарлі Ван Страубензі.

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Для урочистого заходу Меган Маркл обрала темну міді-сукню з плісерованим низом у яскравих відтінках. Свій look герцогиня доповнила витонченим капелюшком та взуттям на підборах. Водночас принц Гаррі одягнув класичний костюм.

Допис, поширений Lunn's Jewellers (@lunnsjewellers) 7 Сер 2018 р. о 1:49 PDT

Хоч виглядали герцоги Сассекські ефектно та розкішно, у мережі побачили курйозні деталі їх образів. Зокрема, на одному з фото, зроблених журналістами, видно, що верхній ґудзик сукні Меган Маркл розстібнувся. Відтак дружина принца Гаррі засвітила мереживну чорну білизну, яка пікантно виглядала під платтям.

Меган затьмарила всіх цією помилкою в гардеробі, – написали користувачі мережі.

Побачивши цей недолік, чарівна Меган одразу виправила його, пореготавши над конфузом.

Допис, поширений Korede (@akoredeonline) 7 Сер 2018 р. о 2:33 PDT

Допис, поширений HRH The Duchess Of Sussex (@meghmarkle_) 6 Сер 2018 р. о 5:40 PDT

Не оминули увагою користувачі мережі й образу принца Гаррі. Нащадок королівської сім'ї взув зношені туфлі, в яких виднілась дірка на підошві. Та і тут користувачі мережі вбачали недопрацювання Меган, яка недогледіла, що взуває її чоловік.