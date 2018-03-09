Компанія Disney будує в штаті Каліфорнія новий парк розваг, присвячений Зоряним війнам. Парк буде називатися "Star Wars: Galaxy's Edge" ( "Зоряні війни: край Галактики") .

Його будівництво почалося в 2016 році в районі Діснейленду. За задумом архітекторів, він буде представляти собою вигадану планету Баату, розповідає видання Hollywood Reporter.

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Новий парк розваг планують відкрити в 2019 році. Крім того, Disney будує ще один парк за мотивами "Зоряних воєн" у штаті Флорида.

Також Disney опублікував зняте з дрона відео, яке показує перебіг будівництва парку.

Дивіться відео Disney будує новий парк розваг, присвячений Зоряним війнам

Нагадаємо, восени минулого року модний лейбл Rag & Bone спільно з компанією Disney вирішили випустити капсульну колекцію одягу, присвячену виходу стрічки "Зоряні війни: Останні джедаї".