Disney будує новий парк розваг, присвячений "Зоряним війнам"
Компанія Disney будує в штаті Каліфорнія новий парк розваг, присвячений Зоряним війнам. Парк буде називатися "Star Wars: Galaxy's Edge" ( "Зоряні війни: край Галактики") .
Його будівництво почалося в 2016 році в районі Діснейленду. За задумом архітекторів, він буде представляти собою вигадану планету Баату, розповідає видання Hollywood Reporter.
Читайте також: Переходь на темний бік: американці створили гантелі у вигляді Дарта Вейдера та штурмовиків
Новий парк розваг планують відкрити в 2019 році. Крім того, Disney будує ще один парк за мотивами "Зоряних воєн" у штаті Флорида.
Також Disney опублікував зняте з дрона відео, яке показує перебіг будівництва парку.
Дивіться відео Disney будує новий парк розваг, присвячений Зоряним війнам
Нагадаємо, восени минулого року модний лейбл Rag & Bone спільно з компанією Disney вирішили випустити капсульну колекцію одягу, присвячену виходу стрічки "Зоряні війни: Останні джедаї".
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00