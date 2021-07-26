Диспетчер, який посадив літак з Протасевичем, виїхав з Білорусі, – ЗМІ

Білоруський авіадиспетчер Олег Галегов, який примусово посадив у Мінську літак з Романом Протасевичем, ймовірно, виїхав з країни. На роботі він не з'являвся вже з початку липня.

Диспетчер видалився з соціальних мереж

На початку липня Галегов нібито мав вийти на зміну після відпустки. Його прізвище стояло в розкладі чергувань, однак на роботі диспетчер так і не з'явився.

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Кажуть, що він зник. Колеги не можуть з ним зв'язатися: до нього неможливо додзвонитися, він видалив свої соціальні мережі. Начальство офіційно нічого нам не говорило,

– розповіли колеги Галегова.

Вони вважають, що диспетчер міг "перестрахуватися і залишити країну".

Зауважимо, Галегов працює у "Белаеронавігації" щонайменше з 2010 року. Водночас керівництво структури нічого не знає про його зникнення або звільнення.

До речі, ще один колега розповів, що диспетчер поїхав до родичів у Грузію.

Галегов народився у Грузії. Він переїхав у Білорусь вже в зрілому віці. Там він одружився і залишився жити.

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