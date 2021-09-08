"Дітей не кину": у Світловодську батько 3 сиріт ледве зводить кінці з кінцями після ДТП

На Кіровоградщині з-під варти під заставу випустили Тетяну Вишневську, яка спричинила смертельну ДТП, в якій жертвою стала мати 3 дітей. Після трагедії сім'я загиблої жінки опинилася у складному фінансовому становищі.

Чоловік загиблої Олександр досі не знайшов сил пояснити своїм дітям, що трапилося з їхньою мамою.

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Сім'я ледве зводить кінці з кінцями

Я не знаю, як їм про це сказати,

– зазначив він.

Чоловік оформляє документи на опіку над дітьми та на допомогу. Знайомі розповідають, що сім'ї доводиться дуже туго через фінансову складову.

Маленького 1,5-місячного Богданчика жінка годувала грудьми. Тепер його перевели на штучне вигодовування. За словами Олександра, харчування дітям вони купували на допомогу від держави. Певний час малюка не виносили на вулицю, бо похолодало, а теплих речей ще не було. Допомагали друзі.

Наразі з 3 дітьми чоловікові допомагає його літня мама. Сам Олександр оформляє декретну відпустку, аби бути з дітьми вдома. "Я дітей у жодному разі не кину", – запевнив батько.

Водночас підозрювана у смертельній ДТП вийшла на волю.

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