З чотирьох громад Донеччини примусово евакуюють понад 700 дітей
Джерело:Вадим Філашкін
З чотирьох громад Донецької області примусово евакуюють понад 700 дітей з родинами. Для цього використовуватимуть броньовані машини.
Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що до примусової евакуації влада змушена вдатись через безпекову ситуацію в регіоні. Адже окупанти щодня авіабомбами нищить міста та села громад.
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Що відомо про евакуацію дітей на Донеччині
Глава Донецької ОВА розповів, що вони вирішили примусово евакуювати дітей з батьками або іншими законними представниками з:
- Новогродівки,
- сіл Маринівка, Михайлівка, Лісівка, Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської територіальної громади,
- Полтавки Іллінівської територіальної громади.
Також влада має вивезти одну дитину з села Острівське. Адже про це клопотав керівник Курахівської військової адміністрації.
Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами,
– заявив глава ОВА.
Вадим Філашкін додав, що дітей вивозитимуть на броньованих автомобілях, адже країна-агресор там активно застосовує FPV дрони.
До речі, окупанти намагаються тиснути біля Торецького Донецької області. Тож звідти також евакуюють людей.