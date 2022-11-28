Був лише 1 рік 9 місяців: на Харківщині ексгумували тіло малюка, який загинув від авіаудару
Джерело:Харківська обласна прокуратура
На Харківщині правоохоронці вилучили тіла п’ятьох осіб. Вони загинули внаслідок російської агресії.
Серед загиблих – малюк, якому був лише 1 рік 9 місяців. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
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На Харківщині ексгумували тіло малюка
У селищі Слобожанське Ізюмського району правоохоронці ексгумували фрагменти тіл п‘яти мирних мешканців. Усі загиблі стали жертвами російської агресії. Так, 9 березня внаслідок авіаційного бомбардування вони загинули у багатоповерхівці, яка зазнала руйнувань.
Серед загиблих – дві жінки, чоловік, дівчинка 10 років та хлопчик віком 1 рік 9 місяців. Наразі їхні тіла направили для проведення судово-медичних експертиз. Попередня причина смерті – вибухові травми.
Поліція знайшла тіла загиблих українців від рук окупантів / фото Харківська обласна прокуратура
Окупанти також вбили немовля на Запоріжжі
- У ніч проти 23 листопада російські військові атакували медичну установу.
- Так, ворог атакував ракетами маленьке пологове відділення. Унаслідок цього загинуло немовля. Як виявилось, жертвою став хлопчик, котрий з'явився на світ 2 дні тому.
- Згодом стало відомо, що ворог для атаки використав ракети типу С-300.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що з-під завалів пологового також дістали двох лікарів.
- Пізніше американські журналісти опублікували репортаж з похоронів та розповіли про деталі смерть малюка, який навіть не встиг отримати свідоцтво про народження.
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