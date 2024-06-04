Один перестав розмовляти: в Україну повернули дітей, батька яких катували росіяни при них

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 4 червня повідомив, що нашій державі вдалося повернути ще 6 дітей додому. Ці маленькі українці перебували на тимчасово окупованій території.

Так, цими вихідними вдалося повернути на підконтрольну Україні територію шестеро дітей з тимчасово окупованої Херсонської області. Там вони жили у жахливих умовах.

Дивіться також Захисник ЧАЕС Артем Лутченко, який схуд у полоні на 24 кілограми, мріє про вінчання і дітей

Україна повернула додому ще 6 дітей

Як розповів очільник Херсонської ОВА, ще дві дівчинки та чотири хлопчики, віком від 2 до 15 років, тепер перебувають у безпеці. Однак на них ще чекає довга реабілітація та робота з психологами.

На тимчасово окупованій території діти пережили страшні речі. Російські загарбники регулярно погрожували їм. Прокудін наголосив, що жити у подібних умовах було нестерпно та небезпечно.

Батько трьох дітей загинув від російського снаряда у них на очах, діти з іншої родини кілька разів ставали свідками того, як російські військові катували їхнього тата. Після побаченого один з хлопчиків перестав розмовляти,

– розповів він.

За його словами, завдяки наполегливій роботі благодійної організації "Save Ukraine", родини знову перебувають на вільній землі. Загалом з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 107 дітей із Херсонської області.

"Вдячний всім, хто допомагає повертати всіх маленьких громадян України", – додав посадовець.

Що відбувається на окупованих територіях