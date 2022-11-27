"Було важко, але я стараюся": 8-річний українець зібрав 260 тисяч гривень на авто для ЗСУ

8-річний чернігівець зібрав на авто для ЗСУ

Вони стають волонтерами. Так, восьмирічний школяр Сергій Мороз співом зібрав кошти на авто для ЗСУ. Він вже передав машину для розвідки оперативного командування "Північ".

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Авто обійшлося у 261 тисячу гривень. Хлопчик співав 25 днів, хоч каже, що було важко, але віе старався.

Я вирішив збирати на машину, бо хочу допомогти армії, щоб наша країна виграла. Співав на цю машину я 25 днів. Було важко, але на ЗСУ я стараюся,

– сказав Сергій Мороз.

Ключі від автомобіля школяр передав командувачу Віктору Ніколюку і заспівав для нього пісню. Військовий наголосив, що найбільш свідома частина нашого суспільства, це саме діти. Вони найкраще розуміють ту загрозу, яка вона є, і розуміють, що надалі не можна допустити.

8-річний чернігівець Сергій Мороз передав машину для ОК "Північ" / Фото Суспільне Чернігів

Хлопець зібрав співами загалом 630 тисяч гривень

За понад 4 місяці волонтерства, Сергій Мороз зібрав співами загалом 630 тисяч гривень. Всі кошти він віддав на підтримку Збройних Сил України.