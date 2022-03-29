Дітей просто підбирали дорогою біля трупів їхніх батьків, – Зеленський про жахи війни

Президент України Володимир Зеленський звернувся зі спеціальною промовою до парламенту Данії. Це сталося у вівторок, 29 березня.

Глава держава заявив, що Росія уже випустила понад 1000 ракет по території України трохи більше ніж за місяць. Він також згадав про обстріл Миколаєва. Наразі відомо про 7 жертв.

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Звернення Зеленського до парламенту Данії

Президент України заявив, що понад 10 мільйонів людей покинули свої домівки, майже 4 мільйони з них – виїхали за кордон. Володимир Зеленський наголосив, що разом із переселенцями в Європі та західних регіонах України є діти, які осиротіли під час цієї війни.

Діти, яких просто підбирали дорогою біля трупів їхніх батьків,

– сказав лідер України.

Зеленський також підкреслив, що окупанти вбивали навіть тих людей, які просто намагалися врятувати свої життя.

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