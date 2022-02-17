"Діти йшли як закам'янілі": свідки розповіли про потужний обстріл дитсадка у Станиці Луганській
Окупанти поцілили із артилерії у дитячий садок у Станиці Луганській. В той момент у приміщенні снідали дітки.
Під час попадання снаряду вони дуже налякалися. Про це в коментарі 24 каналу розповіла жителька населеного пункту.
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"Весь дитсадок задрижав"
Вона зауважила, що під час обстрілу одразу подзвонили батькам, і вони по одному забирали дітей.
Не те слово (як налякалися діти – 24 канал). Спочатку вони йшли незвичайні, як закам'янілі,
– поділилася жителька Станиці Луганської.
За її словами, коли снаряд потрапив у приміщення, діти снідали. "Весь дитсадок задрижав. Дітей швидко зібрали, приїхали рятувальники, вивели з виховательками і спустилися до нас у підвал", – розповіла жінка.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
У ЗСУ розповіли про обстріл
Військовий Збройних сил України розповів, що ворог застосував важку артилерію 17 лютого приблизно о 8:00. Противник використав 122-міліметровий артилерійський снаряд.
"Один снаряд влучив у приміщення дитячого садка. Під час обстрілу у приміщенні дитсадка на другому поверсі перебували приблизно 20 дітей, які снідали", – розповів він.
З початком обстрілів дітей евакуювали до найближчого бомбосховища у підвалі 5-поверхового будинку. Другий снаряд перелетів через будівлю дитячого садка і влучив у дитячий ігровий майданчик.
"Варто зазначити, що обстріли почалися ще з ночі. Вночі противник із використанням великокаліберних кулеметів та безпілотних літальних апаратів скидав гранати", – додав він.
Також український захисник зауважив, що 17 лютого, окрім обстрілів в районі Станиці Луганської, противник обстрілював населені пункти Старий Айдар, Лобачеве.
Свідки розповіли про потужний обстріл дитсадка у Станиці Луганській: дивіться відео
Окупанти продовжують нагнітати ситуацію на Донбасі
- Окупанти продовжують нагнітати ситуацію на Донбасі. Атакують проросійські бойовики переважно із важкого озброєння, забороненого мінськими угодами.
- Відомо про контузію трьох працівників садочку у Станиці Луганській, куди зранку окупанти поцілили з артилерії. В той момент там перебували діти. На щастя, ніхто з них не постраждав.
- Майже 30 населених пунктів опинилися під вогнем. Це – майже уся лінія розмежування. Наразі танки б'ють в районі села Троїцьке. Від ранку під обстріли потрапила низка інфраструктурних об'єктів, зокрема залізнична станція "Кіндрашівська-Нова" та локомотивне депо.
- Ще один сильний обстріл зафіксували у Врубівці. Окупанти влучили у ліцей теж в момент, коли там перебували учні. Також вони поцілили з газопровід. Селище наразі без газу.
- Красногорівка, Тарамчук, Степове та Солодке опинилися без електропостачання через ворожі атаки.
- У штабі наголосили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.