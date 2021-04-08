Дитина на Донбасі загинула від пристрою, який знайшла у дворі, – Арестович

В Олександрівському, що під Донецьком, 2 квітня загинув 5-річний хлопчик. Окупанти звинуватили у його смерті ЗСУ. Українська сторона каже, ймовірно, що дитина підірвалась на пристрої, який знайшла у власному дворі.

Про це повідомив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Він запевнив, що Київ виконує усі домовленості, жодні українські безпілотники на окупованих територіях не літають.

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Бойовики розкидують вибухові пристрої

За нашою версією, дитина загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі. Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидує небезпечні вибухові пристрої, штатні або нештатні, через які гинуть громадяни України, в тому числі 5-річна дитина,

– заявив Арестович.

Загибель дитини та поранення ще одного цивільного місцевого жителя будуть обговорювати на засіданні ТКГ, яке відбудеться 13 – 14 квітня.

Що відомо про загибель хлопчика на Донбасі