Про це повідомляє BBC.

Що відомо про трагедію, що сколихнула спільноту альпіністів?

Трагедія сталася рік тому на горі Великий Глокнер, висота якої сягає 3 798 метрів. Керстін Г. померла від переохолодження під час сходження в складних зимових умовах.

За даними прокуратури, вранці 19 січня 2025 року чоловік залишив жінку виснаженою та без належного захисту неподалік вершини, коли на горі вирувала негода. Сам він попрямував униз по допомогу.

Справу активно обговорюють не лише в Австрії, а й у міжнародній альпіністській спільноті. Обвинувачення наполягає: більш досвідчений учасник походу мав виконувати роль відповідального лідера, однак не звернувся до рятувальників вчасно.

Австрійські медіа називають чоловіка Томасом П. Він своєї провини не визнає. Захист називає подію "трагічним нещасним випадком".

Як сторони захисту та обвинувачення сперечаються у суді?

Прокурори перелічили дев’ять рішень і дій, які, на їхню думку, мали фатальні наслідки. Серед них – запізнілий вихід на маршрут, недостатня кількість аварійного спорядження та складні погодні умови. Жінка, як зазначається, мала м’яке взуття, не призначене для високогірного змішаного рельєфу.

Сторона обвинувачення вважає, що саме чоловік планував маршрут і мав значний досвід зимових сходжень у Альпах, тоді як його супутниця не здійснювала раніше настільки складних підйомів. Захист же стверджує, що рішення про сходження вони ухвалювали разом і вважали себе достатньо підготовленими. Обоє мали "відповідний досвід" та "гарну фізичну форму".

За версією прокуратури, ще до настання критичної фази потрібно було повертатися. Температура повітря сягала -8 градусів, а з урахуванням вітру відчувалася як -20.

Адвокат наполягає, що 18 січня о 13:30 пара дісталася точки Frühstücksplatz – рубежу, після якого повернення було ускладнене. Вони не відчували виснаження і продовжили підйом.

Обвинувачення заявляє, що вже о 20:50 альпіністи опинилися у скрутному становищі, однак сигналу лиха не подали, навіть коли близько 22:50 над районом пролітав поліцейський вертоліт.

Камери спостереження зафіксували світло їхніх ліхтарів на схилі. Але незабаром після цього, за словами захисту, ситуація кардинально змінилася. На "повне здивування" чоловіка, жінка "раптово почала виявляти ознаки виснаження", а повернення вже було неможливе.

Близько 00:35 19 січня чоловік зателефонував у гірську поліцію. Захист стверджує, що він просив допомоги. Водночас правоохоронці заявляють, що після дзвінка телефон перевели в беззвучний режим, і на подальші виклики він не відповідав.

За словами адвоката, пара перебувала приблизно за 40 метрів нижче вершини. Жінка вже не могла рухатися, тому чоловік вирішив спуститися по допомогу іншим маршрутом. Прокуратура ж вказує, що він залишив її орієнтовно о 2 годині ночі.

Камери зафіксували силует людини з ліхтарем під час спуску. Обвинувачення стверджує, що чоловік не використав термоковдри чи інші засоби для захисту жінки від холоду, а повідомлення рятувальникам надійшло лише близько 03:30. Через сильний вітер нічна евакуація вертольотом була неможливою.

Керстін Г. померла на схилі в умовах сильного холоду. Її близькі розповідають, що вона активно займалася альпінізмом і любила нічні походи.

Захист наголошує, що обвинувачений щиро шкодує про трагедію та висловлює співчуття родині загиблої.

У разі обвинувального вироку чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі. Юристи зазначають, що рішення суду може вплинути на майбутню практику оцінки відповідальності партнерів у гірських сходженнях.

