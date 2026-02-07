Аварія трапилася 7 лютого близько 18:00. Один кінець атракціону top spin, що перевозив 26 осіб, включно з жінками, раптово від'єднався після обертання навколо своєї осі і впав на землю з гучним ударом, пише The Hindu.

Що відомо про аварію на ярмарку в Індії?

Крики захоплення й радості відвідувачів раптово обірвалися, спричинивши хаос. Очевидці кинулися допомагати тим, хто опинився заблокованим або зазнав травм.

Інспектор Джагдіш Прасад, відповідальний за охорону району, отримав смертельні травми, коли інший кінець атракціону впав на нього під час порятунку постраждалих.

Довідка: Атракціон Top Spin, також відомий як Tsunami, – це небезпечний, високошвидкісний маятниковий атракціон для дорослих, що імітує "гігантську хвилю", гойдаючись вперед-назад і одночасно обертаючись навколо своєї осі.

13 людей отримали поранення. 9 постраждалих доправили до приватної лікарні, а четверо були госпіталізовані до цивільної лікарні.

Міністр туризму Хар'яни (штат на півночі Індії – 24 Канал) Арвінд Шарма, який відвідав місце аварії, повідомив, що дав вказівки провести повне розслідування інциденту та запевнив у суворому покаранні винних.

