Лікарі кажуть, що її стан важкий. Батьки продають господарство, щоб вилікувати доньку.
До теми Водійка знесла прилавок кавунів на Одещині: постраждала юна продавчиня – відео
16-річній дівчині провели кілька операцій
Продавчиня кавунів на Одещині Надія Костанді-Балан, на яку 5 серпня налетів автомобіль Kia Magentis, в реанімації.
Стан 16-річної дівчини стабільно важкий, лікарі провели кілька операцій і чекають, коли постраждала почне одужувати,
– мовиться у повідомленні.
Видання також повідомляє, що батьки дівчини вже продають господарство, щоб мати гроші на лікування та реабілітацію доньки.
Що відомо про аварію на Одещині
- 5 серпня 32-річна водійка авто в Одеській області влетіла в торгову точку з кавунами та динями. Унаслідок ДТП постраждала неповнолітня продавчиня та сама водійка легковика.
- Автівка знесла частину столів і намет, які виконували функцію прилавку. Після цього вона врізалася в причеп, де навантажені кавуни.
- Попередньо мати дівчини розповідала, що у доньки роздроблений таз, порвані нирка і селезінка, зламані ноги та ребра, пробита легеня.
- Лікування у дитячій реанімації настільки дороге, що є непідйомним для багатодітної сім'ї Надії.