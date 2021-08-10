Лікарі кажуть, що її стан важкий. Батьки продають господарство, щоб вилікувати доньку.

До теми Водійка знесла прилавок кавунів на Одещині: постраждала юна продавчиня – відео

16-річній дівчині провели кілька операцій

Продавчиня кавунів на Одещині Надія Костанді-Балан, на яку 5 серпня налетів автомобіль Kia Magentis, в реанімації.

Стан 16-річної дівчини стабільно важкий, лікарі провели кілька операцій і чекають, коли постраждала почне одужувати,

– мовиться у повідомленні.

Видання також повідомляє, що батьки дівчини вже продають господарство, щоб мати гроші на лікування та реабілітацію доньки.

Зверніть увагу! Усі, хто має бажання матеріально допомогти Надії, можуть переказати кошти на карту батька дівчини – Володимира Балана 5168 7451 0849 9267.

Що відомо про аварію на Одещині