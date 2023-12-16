У Кропивницькому з дев’ятого поверху випала неповнолітня: дівчина загинула
Джерело:Суспільне
У Кропивницькому з верхніх поверхів багатоповерхового будинку випала дівчина. У поліції повідомили, що вона загинула.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Поліція з'ясовує деталі справи.
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Дівчина загинула
У коментарі ЗМІ речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко повідомила, що у Кропивницькому неповнолітня дівчина випала з дев'ятого поверху будинку. Внаслідок інциденту вона загинула.
Поліція отримала повідомлення про трагічний випадок о 23:10 днем раніше – 15 грудня. Повідомляється, що будинок розташований по вулиці Полтавська.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне убивство".
Трагічні випадки смертей неповнолітніх
- Близько тижня тому на Житомирщині загорівся приватний будинок, у якому перебувала матір з трьома дітьми. На жаль, надзвичайники не змогли врятувати малечу. Найменшій загиблій дитині було два роки, а найстаршій – п'ять.
- Раніше на Івано-Франківщині знайшли тіло мертвого новонародженого прямо на вулиці. Поліція заявила, що розшукує матір, яку підозрюють у вбивстві.
- У Київській області на початку грудня зник 7-річний хлопчик. На жаль, історія закінчилася трагічно – дитина загинула. Через добу пошуків хлопчика знайшли уже мертвого в заплаві річки Ірпінь у Вишгородському районі.