У Кропивницькому з дев’ятого поверху випала неповнолітня: дівчина загинула

16 грудня 2023, 11:22
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Джерело:

Суспільне

У Кропивницькому з верхніх поверхів багатоповерхового будинку випала дівчина. У поліції повідомили, що вона загинула.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Поліція з'ясовує деталі справи.

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Дівчина загинула

У коментарі ЗМІ речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко повідомила, що у Кропивницькому неповнолітня дівчина випала з дев'ятого поверху будинку. Внаслідок інциденту вона загинула.

Поліція отримала повідомлення про трагічний випадок о 23:10 днем раніше – 15 грудня. Повідомляється, що будинок розташований по вулиці Полтавська.

Місце загибелі неповнолітньої дівчини у Кропивницькому / місцеві телеграм-канали

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне убивство". 

Трагічні випадки смертей неповнолітніх 

  • Близько тижня тому на Житомирщині загорівся приватний будинок, у якому перебувала матір з трьома дітьми. На жаль, надзвичайники не змогли врятувати малечу. Найменшій загиблій дитині було два роки, а найстаршій – п'ять.
  • Раніше на Івано-Франківщині знайшли тіло мертвого новонародженого прямо на вулиці. Поліція заявила, що розшукує матір, яку підозрюють у вбивстві. 
  • У Київській області на початку грудня зник 7-річний хлопчик. На жаль, історія закінчилася трагічно – дитина загинула. Через добу пошуків хлопчика знайшли уже мертвого в заплаві річки Ірпінь у Вишгородському районі.

Автор: Дмитро Усик