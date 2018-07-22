Дівчина зробила сурдопереклад пісні ефектніше, ніж музиканти: емоційне відео

Виступ сурдоперекладачки глядачі та користувачі соцмереж оцінили краще, ніж виступ музикантів Lamb of God, які виконували номер на сцені в Техасі.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Один з фанатів треш-метал групи Фредді Ібарра слухав виступ Lamb of God, але його увагу привернули глядачі, які із захопленням споглядали на дівчину перед сценою. Це була сурдоперекладачка, яка за допомогою рухів, знаків та що головне – емоцій, передавала всю енергетику людям, які не мають можливості слухати концерт.

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Дівчина на ім’я Ліндсі була однією з трьох осіб, які переводили шестигодинний концерт.

Біля мене стояла група глухих людей. Бачити, як вони насолоджуються концертом, було чимось неймовірним. Решта, здається, не помітили її, але я був вражений. Я бачив таке на інших концертах, але тут у мене навіть мурашки по шкірі пішли від емоцій,

– вражено додав відвідувач концерту.