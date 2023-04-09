Дівчинку звали Ірина, вона загинула, – Зеленський у зверненні розповів про удар по Запоріжжю
Володимир Зеленський увечері 9 квітня звернувся до українців. Президент розповів про моторошний терористичний удар, який Росія завдала по Запоріжжю.
Зеленський розповів, що цієї ночі російські окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300. Зафіксовано влучання у житловий будинок.
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Троє людей були у ньому. Чоловік, жінка і дитина – дівчинка, її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж. Мої співчуття... Жінка – у важкому стані зараз, в лікарні, їй надається допомога,
– заявив Зеленський.
Володимир Зеленський звернувся до українців 9 квітня: дивіться відео
Зеленський зауважив, що так держава-терорист проводить цю Вербну неділю та ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу, від людства.