У Білорусі заявили, що дівчину Протасевича можуть помилувати чи передати Росії

Затриману у Білорусі дівчину опозиційного блогера Романа Протасевича Софію Сапегу можуть помилувати або передати для відбування покарання в Росію. Однак це нібито вирішуватиме глава держави.
Цим займатимуться білоруські правоохоронні органи, а рішення прийматиме суд. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
До речі Дівчині Протасевича загрожує 12 років в'язниці
Дівчину можуть помилувати
Сапега є росіянкою, але має посвідку на проживання в Білорусі.
Швидше за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того, що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури ... Рішенням глави держави можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію,
– сказав Макей.
Затримання Протасевича та Сапеги: що відомо
- 23 травня пасажирський літак, що летів з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська. Рейс нібито замінували, хоча вибухівки так і не знайшли.
- На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Пару затримали.
- Сапегу взяли під варту. Їй інкримінують кілька кримінальних справ. Раніше опублікували відео, де Сапега каже, що "є редактором Телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ".
- Згодом білоруська влада також опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО. Хоча видно: на обличчі хлопця, ймовірно, є сліди побоїв.
- Міжнародна спільнота засудила затримання активістів та пригрозила санкціями.