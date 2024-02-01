"Атеш" здійснив диверсію на залізниці у Тамбовській області: нею Росія підвозила ракети

Партизан руху "Атеш" здійснив диверсію на російській залізниці в районі селища Первомайськ Тамбовської області. Саме нею окупанти перевозили ракети, якими атакують Україну.

Операцію здійснив агент "Атеш" 30 січня 2024 року. Він навіть зумів показати кадри з місця диверсії.

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Що відомо про диверсію на російській залізниці

30 січня 2024 року агент нашого руху провів диверсію на залізниці біля населеного пункту Первомайського Тамбовської області. В результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії (військова частина 14272),

– заявили в "Атеш".

Вони навіть опублікували координати знищеного об'єкта – 52.4512500711, 41.472261350282.

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У "Атеш" уточнили, що вони розвідували маршрути та графік логістики вантажних військових складів противника. Тож саме підготовка дала свої плоди.

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