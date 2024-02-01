"Атеш" здійснив диверсію на залізниці у Тамбовській області: нею Росія підвозила ракети
Джерело:"Атеш"
Партизан руху "Атеш" здійснив диверсію на російській залізниці в районі селища Первомайськ Тамбовської області. Саме нею окупанти перевозили ракети, якими атакують Україну.
Операцію здійснив агент "Атеш" 30 січня 2024 року. Він навіть зумів показати кадри з місця диверсії.
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Що відомо про диверсію на російській залізниці
30 січня 2024 року агент нашого руху провів диверсію на залізниці біля населеного пункту Первомайського Тамбовської області. В результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії (військова частина 14272),
– заявили в "Атеш".
Вони навіть опублікували координати знищеного об'єкта – 52.4512500711, 41.472261350282.
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У "Атеш" уточнили, що вони розвідували маршрути та графік логістики вантажних військових складів противника. Тож саме підготовка дала свої плоди.
Важливі новини від "Атеш"
- Партизани знайшли склад ракет у Севастополі та опублікували його координати. Саме там ворог може зберігати крилаті ракети "Калібр".
- "Атеш" провів розвідку ракетного підприємства під Москвою "Тактичне ракетне озброєння". Саме ця корпорація проєктує та випускає ракетне озброєння різних класів. Зокрема, мовиться про ракети Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 та ракетні комплекси типу "Бастіон", "Яхонт", "Рубіж" та інші.
- Також партизани показали кадри, які свідчать, що сторожовий корабель типу "Тарантул" потонув у районі Севастополя. Відомо, що окупанти вкрали його у 2014 році під час окупації Криму.