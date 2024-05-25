Партизани влаштували диверсію на важливій залізниці росіян в Ярославлі

25 травня 2024, 08:28
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Джерело:

"Атеш"

Партизани руху "Атеш" влаштували диверсію на російській залізниці в місті Ярославль. Там проходить Північна залізниця, яка має важливе значення для війни, яку Росія веде проти України.

Саме Ярославль є транспортним вузлом, з якого залізниця пролягає у напрямку Москви, Вологди, Рибінська, Костроми, Іванова та Кірова. Залізницею Кремль перевозив продукцію військового призначення. 

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Що відомо про диверсію в Ярославлі 

Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції "Полянки",
– розповіли партизани. 

За їхніми словами, підрив релейної шафи ускладнив транспортування продукції військового призначення для російських компаній:

  • "Ярославський радіозавод",
  • Рибинський завод "Сатурн",
  • конструкторське бюро "Промінь" та інших.

У "Атеш" пояснили, що до їхніх лав приєднується все більше росіян, які активно борються проти чинного ладу в Росії.

"Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму", – пояснили партизани. 

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 "Атеш" провів диверсію біля Смоленська

  • Один з партизанів "Атеш" знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вишки зв'язку в населеному пункті Станички біля Смоленська. Для окупантів вона була важлива тим, що допомагала російській ППО.
  • Після диверсії партизанів перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил Росії, які були розміщені на цій вишці.
  • У "Атеш" відзначили, що диверсія дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу. 
Автор: Діана Квасневська