Партизани влаштували диверсію на важливій залізниці росіян в Ярославлі
Джерело:"Атеш"
Партизани руху "Атеш" влаштували диверсію на російській залізниці в місті Ярославль. Там проходить Північна залізниця, яка має важливе значення для війни, яку Росія веде проти України.
Саме Ярославль є транспортним вузлом, з якого залізниця пролягає у напрямку Москви, Вологди, Рибінська, Костроми, Іванова та Кірова. Залізницею Кремль перевозив продукцію військового призначення.
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Що відомо про диверсію в Ярославлі
Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції "Полянки",
– розповіли партизани.
За їхніми словами, підрив релейної шафи ускладнив транспортування продукції військового призначення для російських компаній:
- "Ярославський радіозавод",
- Рибинський завод "Сатурн",
- конструкторське бюро "Промінь" та інших.
У "Атеш" пояснили, що до їхніх лав приєднується все більше росіян, які активно борються проти чинного ладу в Росії.
"Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму", – пояснили партизани.
У Ярославлі знищили релейну шафу на залізниці: дивіться відео
"Атеш" провів диверсію біля Смоленська
- Один з партизанів "Атеш" знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вишки зв'язку в населеному пункті Станички біля Смоленська. Для окупантів вона була важлива тим, що допомагала російській ППО.
- Після диверсії партизанів перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил Росії, які були розміщені на цій вишці.
- У "Атеш" відзначили, що диверсія дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу.